Amazfit T-Rex Pro : nouvelle montre connectée endurante et 10 ATM

Dans sa série de montres connectées spécialement conçues pour la pratique des sports en plein air, la marque Amazfit introduit un modèle estampillé Pro de l'Amazfit T-Rex de l'année dernière. Elle reprend un même type d'affichage sur écran AMOLED tactile de 1,3 pouce, mais avec un boîtier désormais étanche jusqu'à 100 mètres (10 ATM).

Pour sa résistance à des conditions extrêmes et environnements hostiles, l'Amazfit T-Rex Pro met en avant l'obtention de 15 certifications de niveau miliaire, soit trois de plus que le modèle précédent avec toujours un résistance à la chaleur (70 °C), au froid (-40 °C), l'humidité (240 heures) et les embruns marins (96 heures).



Avec connectivité Bluetooth 5.0 pour une association à un smartphone compagnon, l'Amazfit T-Rex Pro dispose d'un module GPS, GLONASS, BeiDou et Galileo pour la géolocalisation. Elle peut gérer plus d'une centaine de modes sportifs, dont huit avec détection automatique, avec donc une prédilection pour l'activité en plein air mais pas seulement.

Elle a une autonomie annoncée de 18 jours en usage normal et jusqu'à 9 jours en usage intensif. L'autonomie est de 40 heures en continu avec le GPS activé.



L'Amazfit T-Rex Pro profite d'informations météorologiques utiles à la pratique sportive, de fonctionnalités de suivi de la santé, de la forme, du sommeil ou encore du stress avec un système d'évaluation et l'obtention d'un score PAI (Personal Activity Intelligence) personnalisé.

La montre connectée est équipée d'un altimètre barométrique, d'un capteur optique BioTracker 2 PPG pour la mesure de la fréquence cardiaque tout au long de la journée et permet également la mesure de la saturation en oxygène du sang.

L'Amazfit T-Rex Pro est proposée à partir de 169,90 € (en bleu, noir ou gris) et d'ores et déjà en précommande chez Fnac (pour une disponibilité dès le 24 mars).