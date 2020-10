Amazon : 42% des commentaires postés sont des... faux !

Selon des informations rapportées par Bloomberg, 42% des avis laissés par les utilisateurs sur Amazon concernant les produits sont des faux. Le site se base sur les données de FakeSpot qui a étudié 720 millions de commentaires publiés sur Amazon entre mars et septembre 2020.

Selon le site, 42% des commentaires recensés ne seraient ainsi pas fiables. Le PDG de la société Saoud Khalifa explique que ce taux a largement augmenté en raison de la crise sanitaire, habituellement ce chiffre n'était constaté qu'en période de fin d'année et de Black Friday.

Les gels hydroalcooliques et masques de protection ont été les produits les plus concernés par ces faux avis qui permettent de glaner des places dans le moteur de recherche interne d'Amazon, et donc de se mettre en avant auprès des utilisateurs.

Bloomberg explique qu'Amazon est en partie responsable de la situation avec la mise en place d'une fonctionnalité qui aurait favorisé la multiplication des faux avis : la notation en étoiles sans dépôt de commentaire via mobile.

Des bots ont ainsi généré des milliers d'avis favorables sur certains produits pour en modifier artificiellement la note de fiabilité avec des articles atteignant plus de 4,6 étoiles de moyenne en l'espace de quelques heures.