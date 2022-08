Amazon affiche le Samsung Galaxy Z Fold 4 avant l'heure...

Les prochains smartphones pliants de Samsung ont déjà fait l'objet de nombreuses fuites et l'on connait une grande partie de leurs caractéristiques alors même que la marque ne les a pas encore officialisés.

Et une nouvelle fuite est venue confirmer quelques rumeurs : l'espace de quelques heures, le Galaxy Z Fold 4 s'est affiché sur le site d'Amazon aux Pays-Bas. Le site a publié la fiche complète du produit, sans toutefois associer de prix.

Il s'agit très certainement d'un bug au moment de la création de la fiche produit qui s'est retrouvée sur le site néerlandais. La fiche proposait uniquement la version 512 Go du terminal et confirmait ainsi quelques infos. On peut ainsi découvrir les dimensions de l'appareil, mais aussi confirmer l'écran de 7,6 pouces Dynamic AMOLED 2X en 120 Hz et un écran externe de 6,2 pouces Dynamic AMOLED 2X en 120 Hz également.

Le poids du smartphone est annoncé à 263 grammes et il sera naturellement compatible avec le stylet S-Pen. Samsung ne devrait l'officialiser qu'avec ses nouveaux produits le 10 aout prochain.