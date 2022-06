Amazon fait parler Alexa avec la voix des morts

Dans le cadre de sa conférence annuelle re:MARS (Machine Learning, Automation, Robotics and Space) à Las Vegas aux États-Unis, Amazon a évoqué de l'empathie à la manière d'un humain attribuée à son assistant vocal Alexa.

Une courte vidéo a été diffusée montrant un enfant demander à une enceinte connectée Echo avec Alexa si sa grand-mère peut finir de lui lire le Magicien d'Oz. La voix d'une femme commence alors la lecture. Elle est censée être celle de la grand-mère décédée.

" Si l'IA ne peut pas éliminer la douleur de la perte de personnes, elle peut certainement faire durer leurs souvenirs ", a déclaré sur scène Rohit Prasad. Vice-président senior d'Amazon et responsable Alexa IA, il a notamment fait allusion aux décès avec la pandémie de Covid-19.

Avec moins d'une minute d'enregistrement audio

Cette capacité d'imiter des voix pour Alexa fait actuellement l'objet d'un travail en cours. Il n'a pas été précisé si cela est susceptible de déboucher rapidement sur une nouvelle compétence - ou Skill - pour Alexa. La performance se situe au niveau du temps d'apprentissage.

D'après Rohit Prasad, une invention permet d'apprendre à Alexa de produire - et donc imiter - une voix de haute qualité à partir d'un enregistrement de moins d'une minute, par rapport à des heures d'enregistrement en studio. " La manière dont nous avons réussi à le faire est de formuler le problème comme une tâche de conversion de la voix et non comme une tâche de génération de la parole. "

Une telle capacité ne va pas sans poser des questions de sécurité qui ont déjà été posés avec par exemple des deepfakes audio de plus ou moins bonne qualité. Il y a également une dimension éthique à prendre en compte avec l'idée de faire parler les morts.