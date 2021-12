Amazon ferme Alexa (.com) en 2022

Racheté par Amazon en 1999, le service Alexa Internet (Alexa Rank) va disparaître en 2022 après avoir fourni pendant de nombreuses années diverses statistiques sur le trafic internet, dont un célèbre classement des sites les plus consultés.

" Il y a 25 ans, nous avons fondé Alexa Internet. Après deux décennies à vous aider à trouver, atteindre et convertir votre audience numérique, nous avons pris la difficile décision de retirer Alexa.com le 1er mai 2022 ", peut-on lire sur le site.

" Merci d'avoir fait de nous votre ressource principale pour la recherche de contenu, l'analyse concurrentielle, la recherche de mots clés et bien plus encore. " Si les raisons de la fermeture ne sont pas explicitées, une rationalisation est probable en raison d'un intérêt qui n'était plus à la hauteur.

De nouveaux abonnements ne sont plus acceptés depuis le 8 décembre. Pour les abonnements existants, ils demeureront actifs jusqu'au 1er mai prochain. Dans le même temps, les utilisateurs payants ont la possibilité d'exporter leurs données et supprimer leur compte.