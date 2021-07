L'accord entre Amazon et Apple examiné pour des pratiques anticoncurrentielles

En Espagne, la Commission nationale des marchés et de la concurrence a annoncé engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'Amazon et Apple. Elle porte sur d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles.

Les secteurs visés sont ceux de " la vente de produits électroniques sur internet " et " la fourniture de services de marketing à des détaillants tiers par le biais de plateformes en ligne. " Dans sa communication (PDF), l'autorité espagnole n'entre pas dans les détails.

Selon la formule consacrée, elle souligne que l'ouverture de cette procédure ne préjuge pas du résultat final de l'enquête. Un délai maximum de 18 mois est imparti pour l'instruction de l'affaire et sa résolution. Amazon a fait savoir (Reuters) que le groupe collaborera pleinement.

Fin 2018 et après un différend au long cours, Amazon et Apple ont signé un accord couvrant plusieurs pays dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Inde, le Japon, l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne. Il fait d'Amazon un revendeur Apple officiel.

Avant cet accord, les produits Apple n'étaient pas disponibles sur Amazon ou seulement vendus sur sa marketplace avec parfois des produits anciens et des prix variables. Depuis l'accord, les règles sont plus strictes pour les revendeurs tiers et avec l'aval d'Apple.

Hormis l'Espagne, des enquêtes ont également été engagées dans d'autres pays.