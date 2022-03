Amazon : CHUTE de prix sur les produits Apple de la marque Beats avec Studio3, Studio Buds, Solo3, Powerbeats...

Pendant 6 jours, en partenariat avec Apple, Amazon met en avant la marque Beats, spécialisée dans l'audio avec des casques et des écouteurs !

Du 20 au 26 mars sur Amazon, Apple propose des promotions sur des produits audio de la marque Beats. La marque (Beats By Dr. Dre) a été créée par Dr Dre et Jimmy Lovine. Elle a offert un son de qualité premium. Depuis 2014, Apple Inc a racheté la marque.

Prenons par exemple, le casque Beats Solo3 qui profite de 40 % de réduction sur Amazon.

Le casque est doté de la puce Apple W1 qui fait profiter d'une bonne connectivité Bluetooth. Sa batterie vous offre 40 heures d'autonomie, idéale pour deux jours de sortie. De plus, grâce à la technologie Fast Fuel, quand la batterie est faible, une simple charge de 5 minutes vous fait profiter de 3 heures d'écoute. Son design élégant et épuré associé à une structure réglable et des oreillettes confortables vous offre une tenue de casque parfaite.

Sur Amazon, le casque Beats Solo3 est au prix de 119 € au lieu de 200 € avec la livraison gratuite sur Amazon. Il existe en trois coloris : rose, rouge et noir.



Voici les autres bons plans disponibles sur Amazon sur la marque Beats d'Apple :



