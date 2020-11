Black Friday avant l'heure : Amazon suspend sa campagne... de communication

Depuis le 26 octobre et jusqu'au 19 novembre, Amazon a anticipé le Black Friday avec une opération baptisée " Black Friday avant l'heure " sur Amazon.fr. Le géant de l'e-commerce affiche ainsi des ventes flash dans des catégories de produits comme high-tech, jouets, mode, maison, cuisine…

Amazon met en avant la possibilité pour les clients de faire leurs courses de Noël sans attendre, et pour profiter d'offres promotionnelles proposées par les petites et moyennes entreprises, ainsi que les grandes marques.

Interrogée sur Europe 1 ce week-end, Agnès Pannier-Runacher - la ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, en charge de l'Industrie - a indiqué avoir demandé à Amazon la suspension de la campagne sur le pré-Black Friday.

Une suspension de la campagne de communication seulement

" Ça n'était pas du tout approprié dans ce moment où 200 000 commerçants vont devoir fermer leurs portes ", a-t-elle expliqué en faisant allusion au fait qu'en cette nouvelle période de confinement, les commerces dits non essentiels doivent fermer.

" Amazon a accepté de retirer sa campagne pré-Black Friday qui était en parfaite dissonance et je les en remercie par rapport à la situation actuelle ", a ajouté la ministère déléguée à l'Industrie.

Néanmoins, il s'avère en réalité qu'Amazon a accepté de mettre fin à sa campagne de communication sur le " Black Friday avant l'heure. " Les promotions en rapport avec cet événement sont maintenues.

Agnès Pannier-Runacher a appelé les Français à " privilégier le commerce de proximité autant que possible. "

Des résultats au beau fixe pour Amazon

Même sans le Prime Day 2020, qui avait été repoussé cette année à l'automne dans la majorité des pays, Amazon a enregistré au troisième trimestre un chiffre d'affaires mondial de 96,1 milliards de dollars (+37 % sur un an) et un bénéfice net de 6,3 milliards de dollars, contre 2,1 milliards de dollars il y a un an.

Il n'y a toutefois pas que l'activité d'e-commerce pour Amazon. Amazon Web Services représente près de 11,6 milliards de dollars pour les ventes trimestrielles nettes (+22,5 % sur un an).