Amazon enregistre un Black Friday record en France

Invité de franceinfo lundi, Frédéric Duval, le directeur général d'Amazon France, a annoncé le plus gros succès du groupe connu jusqu'à présent à l'occasion de l'opération commerciale du Black Friday. Il n'a toutefois pas donné de chiffre précis.

" C'est un Black Friday record pour Amazon et en particulier pour les entreprises françaises, les TPE et les PME qui vendent par notre intermédiaire. " Les entreprises partenaires qui vendent sur la place de marché d'Amazon auraient enregistré une progression de 60 % de leur activité par rapport au Black Friday de 2019.

En France, Amazon avait aussi accepté cette année de reporter du 27 novembre au 4 décembre la tenue du Black Friday. Une décision dont se félicite désormais Frédéric Duval. Elle avait été prise à la suite d'une recommandation du gouvernement.

Pour le gouvernement et en période de crise sanitaire, il s'agissait de garantir une réouverture des commerces en France dans des conditions de sécurité sanitaire maximale, mais également dans le cadre d'une démarche d'équité avec l'e-commerce.

Le responsable d'Amazon France indique que le chiffre d'affaires du groupe lui-même a été meilleur cette année au niveau mondial et meilleur au niveau de la France.

Opération séduction pour Amazon

Souvent pointé du doigt dans une opposition de mastodonte face aux petits commerces, Amazon cherche manifestement à redorer son image et lance aujourd'hui l'Accélérateur Du Numérique avec le soutien de BPI France.

" Notre but est de sensibiliser l'ensemble des commerces français pour qu'ils passent au numérique. […] L'accélérateur numérique va nous permettre de sensibiliser l'ensemble des commerces français à venir vers cette transition. " Frédéric Duval assure que cette transition peut se faire sur la place de marché d'Amazon ou ailleurs.

L'Accélérateur du Numérique est présenté comme un programme éducatif en ligne qui est gratuit. Il s'articule autour d'un tronc commun généraliste et des formations plus spécifiques pour la vente sur internet. Les formats proposés sont la formation en ligne, les webinaires et les bootcamps.