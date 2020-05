Blink Mini : la nouvelle caméra Amazon de surveillance d'intérieur 1080p pour moins de 35 € disponible

Besoin d'un système de surveillance en intérieur, discret et pas cher ? La nouvelle caméra IP Blink Mini d'Amazon est faite pour vous. Offrant une qualité d'enregistrement en 1080p, elle supporte la détection de mouvement et intègre micro et haut-parleur.

Simple à installer puisqu'il suffira de la brancher à une prise électrique et de la connecter au réseau WiFi de la maison, elle est gérée depuis l'application Blink Home Monitor et permettra de surveiller l'intérieur de son habitation mais aussi d'interagir avec les personnes et les animaux domestiques.

La détection de mouvement peut se faire par zones et la caméra dispose d'une vision infrarouge permettant de faire de la surveillance aussi la nuit. On pourra manipuler la caméra via l'assistant Alexa pour activer le dispositif, visionner une vidéo enregistrée ou lancer un visionnage en direct par commande vocale.

Il sera également possible de sauvegarder des séquences vidéo dans le nuage via le stockage Cloud Blink (ce qui nécessite un abonnement), tandis qu'elle est compatible avec le système Blink Sync Module 2 pour de l'enregistrement local (sur clé USB), sans frais mensuels et qui sera lancé plus tard dans l'année.

Amazon propose depuis aujourd'hui à la vente sa nouvelle caméra IP Blink Mini au prix de 39,99 € (ou 74,99 € pour un lot de 2 caméras) avec la livraison gratuite. L'offre comprend un essai gratuit à l'abonnement Blink valable jusqu'au 31 mars 2021.