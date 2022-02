Amazon : les soldes finissent mais pas les bons plans sur Amazon (POCO X3 Pro, Roborock S7, etc.)

La fête des amoureux débarque dans quelques jours et il n'est pas trop tard pour faire sa commande pour faire plaisir à sa moitié. Surtout avec Amazon qui propose la livraison plus que rapide avec Amazon Prime.

Vous pouvez consulter directement l'intégralité des offres de la Saint-Valentin sur la page dédiée. Et il y en aura pour tout le monde, entre des petits cadeaux mignons, des livres, des cadeaux rigolos ou même des objets high-tech.

Dans ce flot de bons plans, prenons par exemple le robot aspirateur Roborock S7 qui est profite d'une belle réduction.

Il est équipé d’un télémètre laser qui permet de cartographier votre maison avec précision. Sur le dessus, le robot intègre trois boutons pour un retour base, pour l’éteindre ou l’allumer et pour effectuer un lavage localisé. À l'intérieur, le robot est doté de deux réservoirs dont un à poussières de 0,4 l et un second à eau de 0,3 l.

L'aspirateur robot est associé à son application permettant de limiter les zones à laver en intégrant des murs virtuels ou encore de le programmer en sélectionnant des zones de lavage. Enfin, sa batterie de 5200 mAh permet une autonomie de 3 heures permettant de nettoyer une maison de 250 m².

L'aspirateur Roborock S7 est au prix réduit de 519 € au lieu de 599 € en activant le coupon de 30 €.





