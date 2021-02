Build It : Amazon a un programme de type Kickstarter pour des produits Alexa

Amazon a mis en place une plateforme de financement participatif. Build It propose des concepts de produits avec Alexa.

Via Build It, Amazon partage des concepts pour de nouveaux produits fonctionnant avec son assistante vocale Alexa. Pour une durée limitée de 30 jours, il est possible de précommander un produit. S'il atteint un objectif pour des précommandes avant la date butoir, il sera fabriqué. Les précommandes seront alors honorées avec paiement à la livraison.

En cas de précommande et soutien apporté au produit, c'est un prix spécial qui est facturé. Si l'objectif pour des précommandes n'est pas atteint, le produit n'est pas fabriqué et il n'y a évidemment pas de facturation.

Pour le moment limité aux États-Unis, ce programme à la manière d'une initiative de financement participatif fait par exemple penser à Kickstarter. Il devrait permettre à Amazon d'identifier des produits potentiellement populaires avant même leur développement.

Au prix spécial de 89,99 $, une imprimante à technologie vocale Smart Sticky Note Printer pour l'impression thermique de notes façon post-it (listes de courses, listes de choses à faire, rappels…) a déjà rencontré le succès avec des livraisons prévues entre juillet et septembre 2021.

À voir s'il en sera de même pour Smart Nutrition Scale (une balance connectée de cuisine avec des informations nutritionnelles ; 34,99 $) et Smart Cuckoo Clock (une horloge à coucou connectée compatible Echo ; 79,99 $).