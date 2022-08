Amazon Care : la plateforme de télémédecine va fermer

| Source : The Washington Post

Le service de télémédecine Amazon Care n'aurait finalement pas séduit et convaincu. Amazon va le fermer.

En début d'année, Amazon a annoncé la disponibilité de sa plateforme de télémédecine Amazon Care à travers les États-Unis pour les salariés d'entreprises. En plus de services de soins de santé virtuels, le groupe avait indiqué le déploiement dans de nouvelles villes américaines de services en personne.

Pourtant, Amazon a désormais l'intention de fermer Amazon Care d'ici la fin de cette année. Amazon Care avait été initialement lancé en septembre 2019 et après des débuts réservés à des employés d'Amazon basés à Seattle.

" Cette décision n'a pas été prise à la légère et n'est devenue claire qu'après de nombreux mois de réflexion ", a déclaré Neil Lindsay, vice-président de la division santé d'Amazon, dans un email interne adressé aux employés d'Amazon Care.

Il ajoute : " Bien que nos abonnés inscrits aient apprécié de nombreux aspects d'Amazon Care, l'offre n'est pas assez complète pour les grandes entreprises que nous visons et n'allait pas fonctionner à long terme. "

Une fermeture surprise d'Amazon Care

Le Washington Post souligne que dans sa lettre aux investisseurs en 2021, le patron d'Amazon Andy Jassy avait cité la plateforme Amazon Care comme un " exemple du type d'innovation itérative avec une omniprésence dans toutes les équipes d'Amazon. "

Le mois dernier, Amazon a annoncé un accord pour le rachat de One Medical à près de 3,9 milliards de dollars. One Medical propose un service de soins de santé sur abonnement avec des soins en personne, la prise de rendez-vous ou encore des services de soins de santé numériques via une plateforme. Ce ne sera manifestement pas pour Amazon Care.