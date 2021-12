Abus de position dominante : Amazon écope d'une grosse amende en Italie

L'autorité italienne de la concurrence enchaîne les amendes ces dernières semaines et sanctionne une nouvelle fois Amazon. Pour abus de sa position dominante, Amazon écope d'une amende de plus de 1,128 milliard d'euros.

La position dominante dont il est question est en rapport avec le marché italien des services d'intermédiation sur les places de marché (marketplaces). Elle a été exploitée afin de favoriser le propre service logistique d'Amazon (Expédié par Amazon), au détriment des services logistiques d'opérateurs concurrents.

Le gendarme italien de la concurrence considère qu'Amazon a lié l'utilisation de son service logistique à l'accès à un ensemble d'avantages exclusifs et qualifiés d'indispensables pour les vendeurs afin de gagner en visibilité et augmenter leurs ventes sur Amazon.it. Le cas du label Prime est cité.

" Le label Prime permet de vendre plus facilement aux quelque 7 millions de consommateurs les plus fidèles et les plus dépensiers membres du programme de fidélité d'Amazon. Amazon empêche les vendeurs tiers d'associer le label Prime à des offres qui ne sont pas gérées par son service logistique. "

Amazon va faire appel

Dans un communiqué, l'autorité italienne souligne la gravité des faits reprochés avec une stratégie abusive d'Amazon qui a duré pendant plusieurs années. En plus de l'amende, des mesures correctrices à appliquer feront l'objet d'un suivi.

Pour Amazon (CNBC), l'amende est injustifiée et disproportionnée. Le groupe entend faire appel de la décision de l'autorité italienne de la concurrence et exprime son profond désaccord avec celle-ci.

" Les petites et moyennes entreprises disposent de plusieurs canaux pour vendre leurs produits en ligne et hors ligne. Amazon n'est que l'une de ces options. Nous investissons constamment pour soutenir la croissance des 18 000 PME italiennes qui vendent sur Amazon, et nous fournissons de multiples outils à nos vendeurs, y compris ceux qui gèrent eux-mêmes les expéditions. "

Le mois dernier, l'autorité italienne de la concurrence a sanctionné Apple et Amazon d'une amende de 134,5 millions d'euros et 68,7 millions d'euros.