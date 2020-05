Amazon : tous les profits printaniers pour la sécurité sanitaire

Amazon n'affichera pas de profit au deuxième trimestre. Le groupe prévoit de tout investir pour faire face au Covid-19 et pour la protection de ses employés.

Au premier trimestre, le groupe Amazon réalise un chiffre d'affaires de 75,5 milliards de dollars, en hausse de 26 % sur un an. Le bénéfice net atteint 2,5 milliards de dollars avec une baisse de 29 % par rapport à la même période l'année dernière.

Il n'y a pas que l'activité d'e-commerce pour le géant Amazon avec Amazon Web Services qui dépasse les 10 milliards de dollars pour les ventes trimestrielles nettes, en progression de 33 % sur un an. Avec la publication de ses résultats, Amazon a surtout fait une grosse annonce.

" Si vous êtes un actionnaire d'Amazon, vous voudrez peut-être vous asseoir, parce que nous ne faisons pas les choses en petit. Dans des circonstances normales, au cours du prochain deuxième trimestre, nous devrions réaliser quelque 4 milliards de dollars ou plus de bénéfice d'exploitation. "

Jeff Bezos a souligné que les circonstances ne sont pas normales et les 4 milliards de dollars de profit - voire plus - seront tous dépensés pour le Covid-19. Le patron d'Amazon fait ainsi allusion à l'acheminement des produits pour les clients en période de coronavirus et la sécurité des employés.

Équipements de protection, meilleur nettoyage des sites de distribution, mesures de distanciation sociale, revalorisation salariale et des centaines de millions de dollars consacrés au développement des propres capacités d'Amazon pour des tests du Covid-19.

L'annonce de Jeff Bezos a été fraîchement accueillie en Bourse… Elle intervient dans un contexte où en France notamment, mais aussi aux États-Unis, Amazon est confronté à des critiques pour une meilleure protection de ses salariés.