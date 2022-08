Amazon tue Amazon Drive

C'est une surprise, même si Amazon prévient bien en avance. Lancé il y a plus de 11 ans mais un peu plus récent en France, le service de stockage en ligne Amazon Drive va définitivement fermer ses portes. La date butoir est fixée au 31 décembre 2023.

" Le 31 décembre 2023, nous ne prendrons plus en charge Amazon Drive afin de concentrer davantage nos efforts sur le stockage de photos et de vidéos avec Amazon Photos ", prévient Amazon. " Nous continuerons à offrir aux clients la possibilité de sauvegarder, partager et organiser leurs photos et vidéos en toute sécurité avec Amazon Photos. "

Selon le calendrier de fermeture prévu pour Amazon Drive, les applications Android et iOS seront retirées le 31 octobre prochain. Le service continuera de fonctionner normalement jusqu'au 31 janvier 2023.

Une migration en partie vers Amazon Photos

Après le 31 janvier, Amazon n'autorisera plus l'envoi des fichiers sur le site Amazon Drive. Les fichiers déjà existants pourront par contre être consultés et récupérés jusqu'au 31 décembre 2023. Amazon prévient que cela vaut pour tous les utilisateurs dans le monde.

Il est souligné que les photos et vidéos dans Amazon Drive ont été automatiquement enregistrées sur Amazon Photos. " Chaque client Amazon bénéficie de 5 Go de stockage gratuit partagé avec Amazon Photos ", peut-on lire concernant Amazon Drive.

Rappelons que pendant un certain temps, Amazon Drive avait proposé le stockage illimité qui était à 70 € par an ou 6 € par mois.