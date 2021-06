Echo Show 8 et Echo Show 5 d'Amazon sont disponibles

Pour sa gamme d'écrans connectés Echo Show avec assistante vocale Alexa, Amazon a dévoilé le mois dernier une mise à jour avec une deuxième génération pour le Echo Show 8 et le Echo Show 5. Des modèles 2021 qui sont aujourd'hui disponibles.

Pas d'écran rotatif à la manière du Echo Show 10 pour le Echo Show 8 et Echo Show 5 qui sont respectivement équipés d'un écran tactile HD de 8 pouces et 5,5 pouces. Les changements les plus notables sont pour le Echo Show 8.

Une caméra de 13 mégapixels - avec cache-caméra intégré - fait son apparition en lieu et place d'un capteur de 1 Mpx. Afin d'être au centre du cadre, le zoom et le cadrage s'adaptent automatiquement lors des appels vidéo. Un nouveau processeur octocore est en outre de la partie, ainsi que deux haut-parleurs stéréo.

L'écran est avec colorimétrie adaptative en fonction de la lumière ambiante et pour la mise en valeur des photos indépendamment des conditions de luminosité.

Pour le Echo Show 5, les évolutions sont plus discrètes si ce n'est une caméra HD (720p) améliorée avec deux fois plus de pixels. Plus 1 Mpx mais 2 Mpx. Pour autant, le nouvel Echo Show 5 est au prix de 84,99 €, ce qui est moins cher que l'appareil de première génération (89,99 € à sa sortie ; hors promotion). Il est en outre désormais proposé en trois couleurs au choix (anthracite, blanc et bleu).

Le modèle 2021 du Echo Show 8 (anthracite et blanc) est pour sa part proposé au prix de 129,99 €. Lors de son lancement, le modèle précédent de première génération était à ce même prix.