Amazon vous paye pour votre empreinte digitale

Amazon va lancer plusieurs points de vente physiques et souhaite mettre en place un système de paiement facilité par empreinte digitale.

Amazon, fondée en 1994, s’est fait connaitre grâce à son site internet. Au début, la jeune société ne vendait que des livres, pour en fin de compte vendre quasiment tout aujourd’hui et être devenue une des plus grosses sociétés mondiales.

L’entreprise souhaite aujourd'hui passer à une nouvelle étape de son développement en mettant en place des points de vente physiques.

Le but est toutefois que ces lieux soient totalement autonomes et permettent d’offrir la possibilité aux consommateurs d’acheter des produits de la vie courante un peu partout. Pour développer l’autonomie de ces points de vente, Amazon cherche à mettre en place diverses solutions et notamment en ce qui concerne la facilité de paiement.

Ainsi, l’année dernière déjà, l’entreprise avait révélé qu’elle souhaitait mettre en place un système de paiement grâce à l’empreinte de votre main. A contrario de votre carte bancaire, vous êtes sûr de ne pas l’oublier ! Pour mettre en place ce système, l’entreprise installera un lecteur spécialement conçu pour cet usage.

Pour tester concrètement cette idée, Amazon a mis en place un système original, à savoir proposer 10 $ aux utilisateurs qui accepteront de confier leur empreinte de main. Pour pouvoir bénéficier de ce petit chèque, il suffira de visiter une boutique de la marque et de la lier à votre compte Amazon.