Amazon Europe échappe à l'impôt sur le revenu malgré 51 milliards d'euros de ventes

Basée au Luxembourg, la société Amazon EU Sarl comprend les revenus générés par les activités d'e-commerce des divisions du groupe Amazon au Royaume-Uni, en Allemagne, Espagne, France, Italie, Pologne, Suède et aux Pays-Bas. Elle emploie près de 6 900 collaborateurs fin 2021.

D'après des documents consultés par Bloomberg, Amazon Europe a enregistré en 2021 un chiffre d'affaires de 51,3 milliards d'euros en hausse de 17 % par rapport à 2020 (43,8 milliards d'euros). Pour autant, cette filiale d'Amazon n'a pas payé d'impôt sur le revenu en 2021.

Bloomberg note que Amazon Europe a rapporté une perte nette de 1,16 milliard d'euros l'année dernière, ce qui lui a permis d'échapper à l'impôt et de recevoir 1 milliard d'euros de crédits d'impôt. La société a enregistré 37 milliards d'euros de " matières premières et consommables " et 15 milliards d'euros de " charges externes. "

Mise en avant de l'impôt sur les sociétés

" Dans toute l'Europe, nous payons des impôts sur les sociétés s'élevant à des centaines de millions d'euros ", a déclaré un porte-parole d'Amazon. Il précise que les revenus, les bénéfices et les impôts sont directement déclarés aux autorités fiscales locales de chaque pays en Europe.

" Nous investissons massivement dans la création d'emplois et d'infrastructures à travers l'Europe, plus de 100 milliards d'euros depuis 2010. L'impôt sur les sociétés est basé sur les bénéfices, et non sur les revenus, et l'année dernière Amazon EU Sarl a enregistré une perte alors que nous avons ouvert plus de 50 nouveaux sites en Europe et créé plus de 65 000 emplois bien rémunérés, portant notre effectif permanent européen total à plus de 200 000. "

Pour l'année 2020, Amazon avait annoncé en France plus de 310 millions d'euros de prélèvements directs (impôt sur les sociétés, cotisations patronales, impôts locaux…) et une contribution fiscale totale de plus de 600 millions d'euros. Le chiffre d'affaires total d'Amazon France s'élevait à 7,3 milliards d'euros.