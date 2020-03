Amazon restreint ses livraisons et privilégie les fournitures médicales et produits ménagers

Dans ses entrepôts, Amazon donne la priorité au stockage de fournitures médicales et produits ménagers de base.

En raison d'une forte augmentation des achats en ligne avec certains produits qui sont en rupture de stock, Amazon annonce une hiérarchisation des produits qui arrivent dans ses centres de distribution.

La mesure concerne les sites de vente des États-Unis et de l'Union européenne. Elle entre en vigueur aujourd'hui et jusqu'au 5 avril prochain. Elle est évidemment à replacer dans le contexte de l'épidémie de Covid-19.

" La priorité est donnée aux produits ménagers de base, aux fournitures médicales et autres produits très demandés entrant dans nos centres de distribution afin que nous puissions recevoir, réapprovisionner et expédier plus rapidement ces produits aux clients ", écrit Amazon.

Les catégories concernées sont les produits pour bébé, santé et ménage, beauté et soins du corps, épicerie, industrie et science, animalerie. Pour les autres produits, la création des expéditions est tout simplement désactivée de manière temporaire.

Bien évidemment, cette hiérarchisation n'affecte pas les vendeurs qui passent par Amazon sans toutefois utiliser ses services pour le stockage et la livraison.

À noter en France que tous les magasins Fnac et Darty sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Pour autant Fnac.com et Darty.com continuent la livraison à domicile.