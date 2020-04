Amazon va finalement continuer à vendre en France... depuis ses sites européens

Suite à une décision judiciaire, Amazon annonçait hier fermer ses centres de distribution en France. Mais les activités du site de vente en ligne ne vont pas cesser pour autant : les vendeurs tiers seront mis à contribution, en marge des sites logistiques européens du groupe.

Depuis aujourd'hui, les six entrepôts français d'Amazon ne sont plus en activités. Suite à la condamnation du groupe par le tribunal judiciaire de Nanterre, le groupe a été contraint de fermer les portes de ses centres dans l'hexagone. Il est reproché à Amazon d'avoir continué son activité de façon normale pendant la période de confinement sans se restreindre à la livraison de produits de première nécessité et d'urgence, mais qui plus est, sans protéger suffisamment ses employés.

Nous continuerons à servir nos clients en France au travers des entreprises indépendantes qui vendent sur Amazon, et grâce à la solidité de notre réseau de distribution mondial. — AmazonNewsFR (@AmazonNewsFR) April 15, 2020

Hier Amazon contestait la sanction et annonçait faire appel... On imagine qu'un groupe d'avocats a rapidement pris l'affaire en main, puisque peu avant 20h00, Amazon annonçait déjà que son activité n'allait pas être stoppée pour autant.

Ainsi, si les centres de stockages ne sont pas ouverts en France, Amazon compte honorer les commandes des Français en puisant dans ses stocks localisés en dehors du pays : soit des dizaines de sites localisés en Europe.

La marque indique par ailleurs que son marketplace de vendeurs tiers n'était pas concerné par la décision de justice.

Il faudra sans doute faire une croix sur l'option Prime et sa livraison garantie en 24 heures (elle était déjà largement bousculée ces dernières semaines), mais les internautes pourront continuer à faire leur shopping en ligne malgré tout...