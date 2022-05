Amazon lance une tablette Fire 7 de nouvelle génération

L'heure est venue pour Amazon de renouveler sa tablette tactile Fire 7 avec l'introduction d'un modèle dit de 12ème génération. Pas de révolution pour cette formule à bas prix, mais trois ans après le dernier modèle dans ce petit format un rafraîchissement s'imposait.

La nouvelle Fire 7 est équipée d'un processeur quadcore à 2 GHz qui est annoncé 30 % plus rapide. En l'occurrence, un SoC MediaTek MT8168. Il est associé à deux fois plus de mémoire vive qu'auparavant, soit 2 Go.

Par rapport à la génération précédente, l'autonomie est plus longue pour jusqu'à 10 heures de navigation web ou de consultation vidéo. Une nouveauté - assez logique - est l'abandon d'un port micro-USB au profit d'un port USB-C pour une connectique plus moderne. En soulignant que la prise jack 3,5 mm est conservée.

Du classique à petit prix pour la Fire 7 d'Amazon

L'appareil affiche sur un écran de 7 pouces d'une définition de 1024 x 600 pixels et avec une résolution de 171 ppp. À l'arrière comme à l'avant, il s'agit toujours d'un capteur photo de 2 mégapixels pouvant filmer en 720p. La connectivité est... Wi-Fi 4.

La nouvelle tablette Fire 7 d'Amazon est en précommande pour une disponibilité le 29 juin. Son prix débute à 79,99 € pour 16 Go de stockage. Avec 32 Go de stockage, c'est un prix de 89,99 € et avec les offres spéciales - la publicité - qui s'affichent sur l'écran de verrouillage et en veille. Sans la publicité, il faut ajouter 15 €.