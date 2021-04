Amazon introduit une nouvelle Fire HD 10

Après le modèle de 2019, Amazon dévoile un nouveau modèle pour sa tablette Fire HD 10. Un modèle 2021 qui incarne la 11e génération pour ce produit, sachant que la 10e génération est le modèle 2020 de la Fire HD 8.

Comme précédemment, la nouvelle Fire HD 10 affiche sur un écran de 10,1 pouces d'une définition de 1920 x 1200 pixels et avec une résolution de 224 ppp. Un affichage qui serait toutefois 10 % plus lumineux. Le SoC octocore est toujours à 2 GHz, mais il est cette fois-ci associé à 3 Go de RAM au lieu de 2 Go.

Selon Amazon, la tablette est plus fine (9,2 mm) et plus légère (465 g) que le modèle de 2019. À l'avant, c'est un capteur photo de 2 mégapixels, tandis qu'il y a une évolution à l'arrière avec un capteur photo de 5 mégapixels pouvant filmer en 720p. Deux microphones et deux haut-parleurs sont intégrés (son Dolby Atmos).

L'autonomie promise est de même grandeur que le précédent modèle avec jusqu'à 12 heures. Pas de connectivité Wi-Fi 6, alors que la connectique comprend un port USB-C (2.0). Une prise casque 3,5 mm est conservée.

Dans une version avec 32 Go de stockage (extensible jusqu'à 1 To via une carte microSD), la nouvelle Fire HD 10 - fonctionnant avec Fire OS (Android) - est en précommande à partir de 149,99 € pour une disponibilité le 26 mai prochain.

Ce prix de base tient compte des offres spéciales - ou publicités - qui s'affichent sur l'écran de verrouillage et en mode veille.