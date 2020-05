Amazon met à jour sa Fire HD 8 toujours à moins de 100 €

Amazon sort une nouvelle tablette Fire HD 8 équipée d'un processeur plus rapide, un peu plus de RAM et avec l'arrivée de l'USB-C.

Une nouvelle génération de la tablette Fire HD 8 d'Amazon voit le jour. Une 10e génération pour ce modèle 2020 qui fonctionne toujours sous Fire OS - le fork d'Android d'Amazon - et avec la boutique d'applications Amazon Appstore (pas de Google Play Store).

Ce nouveau modèle est annoncé avec un gain de performances de 30 % qui s'explique par un SoC quadcore de non plus 1,3 GHz mais 2,0 GHz, associé à 2 Go de RAM au lieu de 1,5 Go. Le stockage est en outre doublé à 32 Go ou 64 Go au choix, avec une carte microSD pour jusqu'à 1 To.



L'autonomie de la batterie évolue pour une promesse de jusqu'à 12 heures (contre 10 heures précédemment) en usage mélangeant navigation web, consultation vidéo et écoute de musique. Le port USB-C signe enfin son arrivée pour une recharge complète en moins de 5 heures.

Pour le reste, la tablette conserve son écran IPS de 8 pouces avec définition de 1280 x 800 pixels et résolution de 189 ppp, ses capteurs photo avant et arrière de 2 mégapixels, haut-parleurs stéréo, la prise jack 3,5 mm.

En plus du Bluetooth 5.0, la connectivité est Wi-Fi 5 (802.11ac). La tablette Fire HD 8 est un peu plus légère de 28 grammes (poids de 335 g) pour un prix inchangé à partir de 99,99 € avec 32 Go de stockage (129,99 € avec 64 Go).

Ce prix de base implique toujours les offres spéciales s'affichant sur l'écran de veille. Sans les offres spéciales, il augmente de 15 € (ou 20 € pour le modèle 64 Go). La nouvelle Fire HD 8 est disponible en précommande pour une expédition à partir de 3 juin.