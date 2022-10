Amazon lance une nouvelle Fire HD 8

La tablette tactile Fire HD 8 d'Amazon est aujourd'hui disponible dans un nouveau modèle estampillé 2022 qui prend la suite du précédent modèle de 2020. Elle incarne une 12e génération qui fonctionne pour rappel avec Fire OS qui est un fork d'Android.

En l'occurrence, il s'agit de Fire OS 8 basé sur Android 11. Pour se fournir en applications Android, ce sera via l'Amazon Appstore, en faisant donc une croix sur les applications Google et les Google Play Services.

Une recette connue légèrement améliorée

Dans son format 8 pouces (20 cm) aux larges bordures, la nouvelle Fire HD 8 affiche toujours sur un écran LCD d'une définition de 1280 x 800 pixels, résolution de 189 ppp et avec son Dolby Atmos (deux haut-parleurs). Elle est toutefois un poil fine (9,6 mm d'épaisseur), un peu plus légère (337 g) et par ailleurs plus résistante qu'auparavant.

L'appareil est équipé d'un nouveau processeur grâce auquel il est annoncé des performances 30 % plus rapides. Ce n'est plus un SoC quadcore, mais hexacore à 2,0 GHz (6 x ARM Cortex-A55). Il est associé à 2 Go de RAM et 32 Go ou 64 Go de stockage (extensible jusqu'à 1 To avec une carte microSD).

À l'avant et à l'arrière, c'est un capteur photo de 2 mégapixels avec la possibilité de filmer en 720p. La prise audio jack 3,5 mm est conservée. L'autonomie promise est de jusqu'à 13 heures avec une charge complète en... 5 heures par câble USB-C et chargeur 5 W inclus. La connectivité est Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.2.

Un prix qui demeure intéressant

La Fire HD 8 continue de se positionner sur le marché de tablettes à bas prix et avec l'écosystème d'Amazon que cela implique. Elle est disponible à partir de 114,99 € dans sa configuration avec 32 Go de stockage (144,99 € pour 64 Go). À noter que le précédent modèle de 2020 avait été introduit juste sous la barre de 100 €.

Le prix de base est avec les offres spéciales s'affichant sur l'écran de veille. Sans les offres spéciales (publicités), il augmente de 15 €. Des étuis en tissu sont en outre disponibles en plusieurs couleurs pour 39,99 €.