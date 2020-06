Fire HD 8 : Amazon propose en vente aujourd'hui sa nouvelle tablette tactile

Annoncée le 13 mai dernier, c'est donc aujourd'hui qu'Amazon propose à la vente sa nouvelle tablette Fire HD 8 équipée d'un processeur plus rapide, de plus de RAM et avec l'arrivée de l'USB-C.

La 10ème génération de la tablette Fire HD 8 d'Amazon est donc disponible depuis aujourd'hui, pour ce modèle 2020 qui fonctionne toujours sous Fire OS (le fork d'Android d'Amazon) avec la boutique d'applications Amazon Appstore.

Selon Amazon, ce nouveau modèle présenterait un gain de performances de 30 % par rapport à la précédente version, de part l'utilisation d'un SoC quadcore cadencé à 2 GHz (contre 1.3 GHz auparavant) associé à 2 Go de RAM ( contre 1,5 Go). La capacité de stockage est également augmentée, passant à 32 Go ou 64 Go au choix, avec une carte microSD qu'il est possible de rajouter pour atteindre jusqu'à 1 To. De plus, vous pourrez profiter gratuitement d'un stockage illimité dans le Cloud pour tout le contenu Amazon et les photos prises avec la tablette Fire.



L'autonomie de la batterie est annoncée jusqu'à 12 heures (contre 10 heures précédemment) en usage classique alternant navigation web, consultation vidéo et écoute de musique. Enfin, nouveauté sur ce modèle 2020, un port USB-C est présent permettant une recharge complète en moins de 5 heures.

Au niveau caractéristiques, on retrouve l'écran IPS de 8 pouces avec définition de 1280 x 800 pixels et résolution de 189 ppp, des capteurs photo avant et arrière de 2 mégapixels, des haut-parleurs stéréo et une prise jack 3,5 mm.

Au niveau connectivé, vous pourrez compter sur le Bluetooth 5.0 et le Wi-Fi 5 (802.11ac). Bon point, le poids est revu à la baisse avec 335 g (-28g vs le précednt modèle) alors que le prix reste inchangé à 99,99 € pour le modèle avec 32 Go de stockage et 129,99 € pour la version 64 Go.

Remarque, ce prix de base implique toujours les offres spéciales s'affichant sur l'écran de veille. Sans ces dernières, le prix augmente de 15 €. La nouvelle tablette Fire HD 8 est disponible dès aujourd'hui en coloris noir sur le site d'Amazon.