Amazon introduit un Fire TV Stick 4K Max

Plus puissant et avec compatibilité Wi-Fi 6, le nouveau Fire TV Stick 4K Max d'Amazon fait son apparition à 65 €.

Après le Fire TV Stick, Fire TV Stick Lite et Fire TV Stick 4K, Amazon complète sa gamme en introduisant le Fire TV Stick 4K Max. Un nom à rallonge pour ce nouveau dongle HDMI qui devient le plus haut de gamme.

Annoncé 40 % plus puissant que le Fire TV Stick 4K, le Fire TV Stick 4K Max est équipé d'un processeur quadcore à 1,8 GHz (MT7921LS de MediaTek), GPU IMG GE8300 (700 MHz), 2 Go de RAM et 8 Go de stockage.

Il prend en charge le streaming 4K Ultra HD, HDR et HDR10+, ainsi que les technologies Dolby Vision et Dolby Atmos. La connectivité se modernise avec la compatibilité Wi-Fi 6, ce qui est sans doute le point saillant de cette évolution.

Néanmoins, Amazon met aussi en avant un mode basse consommation amélioré lorsque l'appareil se met en veille et une certification Climate Pledge Friendly sur Amazon.fr pour signaler des produits plus durables. Même si c'est également le cas pour les autres Fire TV Stick.

La fonctionnalité Alexa Home Cinéma permet de connecter le Fire TV Stick 4K Max avec des appareils compatibles comme Echo Studio ou une paire d'enceintes connectées Echo (4e génération). Il est en outre présenté comme le premier stick d'Amazon à offrir l'affichage des flux vidéo de caméras compatibles en direct.

Le Fire TV Stick 4K Max est avec télécommande vocale Alexa de nouvelle génération qui dispose toujours de boutons dédiés pour Prime Video, Netflix, Disney+ et Amazon Music. Son prix est de 64,99 € avec une disponibilité en précommande et une expédition à partir du 7 octobre.