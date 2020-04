Amazon prolonge la fermeture de ses sites en France au 5 mai

Nouvelle prolongation pour la fermeture temporaire des centres de distribution d'Amazon en France. Fermés depuis le 16 avril, ils le resteront désormais jusqu'au 5 mai prochain. Une prolongation qui fait suite à la décision de la cour d'appel de Versailles rendue le 24 avril.

A la suite de la décision de la Cour d’Appel de Versailles, nous devons suspendre temporairement l’activité de nos centres de distribution français jusqu’au 5 mai, et ce alors que nous continuons à évaluer la meilleure façon d’opérer au regard de cette décision. — AmazonNewsFR (@AmazonNewsFR) April 28, 2020

Suite à une plainte de l'Union syndicale Solidaires, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le 14 avril à Amazon France Logistique de restreindre son activité aux produits alimentaires, d'hygiène et médicaux, et de procéder à une évaluation des risques professionnels en lien avec l'épidémie de Covid-19.

Cette évaluation des risques sanitaires doit se faire en association avec les représentants du personnel. En appel, l'évaluation des risques a été maintenue. Dans l'attente, la liste des produits pouvant être traités par Amazon dans ses entrepôts en France a été élargie, notamment avec les produits high-tech, pour le bureau et les animaux.

La cour d'appel a déterminé une astreinte de 100 000 euros par infraction (et non plus de 1 million d'euros). Reste que pour Amazon : " L'astreinte, telle que précisée par la cour d'appel, pourrait impliquer que même un taux infime de traitement accidentel de produits non autorisés, de l'ordre de 0,1 %, pourrait entraîner une pénalité de plus d'un milliard d'euros par semaine. "

L’astreinte, telle que précisée par la Cour d’Appel, pourrait impliquer que même un taux infime de traitement accidentel de produits non-autorisés, de l’ordre de 0,1%, pourrait entraîner une pénalité de plus d'un milliard d'euros par semaine. — AmazonNewsFR (@AmazonNewsFR) April 26, 2020

C'est cette crainte qui légitime pour Amazon la fermeture temporaire des sites en France. Dans le même temps, le groupe précise que : " Nos clients peuvent toujours commander plusieurs millions de produits auprès des entreprises indépendantes qui vendent sur Amazon et au travers de notre réseau logistique mondial. "

En dépit de la décision de justice, Amazon continue d'assurer que ses centres de distribution en France et dans le monde sont sûrs. Le groupe pointe du doigt certaines organisations syndicales. " Nous évaluons la meilleure façon d'opérer au regard de la décision de la cour d'appel. "

De leur côté, les organisations syndicales se félicitent que la cour d'appel confirme " l'urgence de faire de la santé des salariés une préoccupation réelle pour Amazon. "