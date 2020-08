Bon plan Amazon : c'est la Gaming Week avec de nombreuses promotions (Razer, Logitech ... )

C'est le moment de faire le plein de jeux vidéo et d'accessoires gaming sur Amazon grâce à la Gaming Week !

Le bon plan du jour concerne Amazon et sa nouvelle opération promotionnelle, la Gaming Week. Vous pourrez profiter, pendant une semaine, de jeux concours et de réductions de prix sur vos jeux et matériels gaming préférés. Cette opération est valable jusqu'au 26 août 2020.

Vous pourrez retrouver l'ensemble des offres sur la page dédiée.

Ci-dessous une sélection d'offres que vous pourrez trouver :

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant le TOP des promotions du jour chez Cdiscount, Boulanger, la Fnac, mais aussi jusqu'à -45% sur une sélection d'articles Philips (purificateur d'air, rasoir électrique, ...).