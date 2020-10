Le Top 10 des jouets les plus plébiscités pour offrir des cadeaux, c'est déjà Noël chez Amazon !

Noël approche et la chasse aux cadeaux est lancée. Amazon propose son Top 10 des jouets les plus demandés mais aussi un Top 10 des jouets produits par des fabricants français.

Si le coronavirus risque bien de perturber les fêtes de fin d'année, avec le spectre du confinement probable annoncé ce soir, la recherche de cadeaux pour Noël a démarré tôt, entre crainte de pénurie et risque de déplacements réduits.

Les plates-formes de vente en ligne comptent aussi tirer parti de cette période particulière de l'année et, pour donner des idées ou orienter les achats, Amazon propose son Top 10 des jouets les plus plébiscités pour Noël 2020.

On y trouve de tout, des Lego aux jeux d'éveil en passant par le fusil à fléchettes et les Playmobil. Voici donc le Top 10 des jouets les plus demandés, tous avec possibilité de livraison rapide pour les clients Amazon Prime :

Top 10 des jouets français

Et pour celles et ceux qui souhaitent privilégier les achats chez des fabricants de jouets français, Amazon propose également un Top 10 des jouets français issu de son engagement à soutenir le développement d'entreprises et de son soutien à l'ACFJF (Association des Créateurs et Fabricants de Jouets de France) :

Et n'oubliez pas qu'Amazon propose actuellement le Black Friday avant l'heure, avec d'importantes promotions à la clé dans tous les domaines.