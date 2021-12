Amazon baisse le prix du Kindle Paperwhite de nouvelle génération

Au mois de septembre dernier et d'abord en précommande, Amazon a dévoilé un Kindle Parperwhite de nouvelle génération. La liseuse a été introduite à un prix débutant à 139,99 € en 8 Go (pour la configuration avec les publicités). Elle profite désormais d'une baisse de prix en étant affichée à partir de 119,99 €.

Ce modèle de 11e génération affiche sur un écran sans reflets de 6,8 pouces (résolution de 300 ppp) qui est donc plus grand que le modèle précédent de 2018 et plus lumineux de 10 %, avec éclairage chaud réglable. Les bords de 10,2 mm sont plus petits. On retrouve une coque étanche IPX8 pour la résistance à l'eau.

Grâce à un nouveau SoC et des améliorations logicielles, les performances sont annoncées supérieures de 20 % pour tourner les pages. L'autonomie de batterie est revue à la hausse pour atteindre jusqu'à 10 semaines. Avec un adaptateur secteur de 9 W ou plus, une charge complète en USB-C est annoncée en 2,5 heures.

Amazon souligne en outre une interface Kindle entièrement repensée, une configuration et une modification des paramètres sur l'application Kindle pour Android ou iOS depuis un smartphone associé.

Le Kindle Paperwhite de nouvelle génération avait été présenté en même temps que le Kindle Paperwhite Signature Edition qui est toujours affiché à partir de 189,99 € (sans publicités). Il ajoute le support de la charge sans fil avec n'importe quel chargeur compatible Qi, un capteur pour l'ajustement automatique de l'éclairage en fonction de la luminosité environnante, un espace de stockage de 32 Go.