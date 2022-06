Kindle : Amazon se retire du marché chinois

Mi-2019, la concurrence d'acteurs locaux a eu raison de la marketplace d'Amazon en Chine. Cette place de marché permettait à des entreprises chinoises de vendre leurs produits par le biais du site chinois du géant mondial de l'e-commerce.

Dans un autre registre et revers pour Amazon, le groupe va fermer le 30 juin 2023 sa boutique de livres numériques Kindle en Chine. Concernant les liseuses Kindle, elles ne sont d'ores et déjà plus fournies aux détaillants en Chine.

Selon le calendrier établi, les utilisateurs de Kindle en Chine pourront télécharger des livres numériques précédemment achetés jusqu'au 30 juin 2024. Il n'y aura par la suite plus de possibilité de sauvegarde dans le cloud et l'application Kindle sera retirée.

Pas un retrait total d'Amazon en Chine

" Nous restons engagés envers nos clients en Chine. En tant qu'entreprise mondiale, nous évaluons périodiquement nos offres et procédons à des ajustements, quel que soit le lieu où nous opérons ", a indiqué un porte-parole d'Amazon à Reuters.

Il ajoute : " Avec notre portefeuille d'activités en Chine, nous continuerons d'innover et d'investir où nous pouvons apporter de la valeur à nos clients. " Cela comprend notamment l'e-commerce transfrontalier et le service cloud.

Amazon n'entre pas dans les détails sur les raisons du retrait de Kindle en Chine, en soulignant toutefois qu'il ne s'agit pas de censure ou de pression du gouvernement.