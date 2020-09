Amazon lance ses nouvelles clés Fire TV Stick

En attendant que le nouveau ChromeCast sous Google TV, Amazon dégaine sa nouvelle génération de Fire TV Stick et Fire TV Stick Lite.

Le dongle HDMI ne change pas d'apparence et s'adresse toujours aux téléviseurs Full HD, il se branche sur un port HDMi et se connecte en WiFi et Bluetooth pour transformer l'écran en dispositif connecté. Une fois en place, l'utilisateur peut ainsi profiter d'une grande partie des services de streaming comme Netflix, Amazon Prime Vidéo...

La version Lite, plus accessible se démarque par une télécommande associée ne présentant que peu de boutons. La version standard quant à elle propose une télécommande intégrant 3boutons supplémentaires permettant de gérer directement le volume audio.

Les deux appareils offrent malgré tout la même base matérielle, Amazon évoque un décodage 50 rapide que sur la génération 2019 sans aller dans les détails. On note l'arrivée du Wi-Fi 5 sur deux antennes ainsi que le Bluetooth 5.0. Côté stockage, on compte seulement 8 Go disponibles et Amazon précise qu'un micro est désormais présent sur la télécommande pour profiter de l'assistant vocal Alexa.

Les deux dongles sont respectivement proposés aux prix de 29,99 et 39,99€. Si vous disposez d'un téléviseur 4K c'est vers la Fire TV Stick 4K qu'il faudra se tourner, son prix et ses caractéristiques restent toutefois inchangés.