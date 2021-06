Amazon lance son opération 10€ de bon d'achat pour 10€ dépensés auprès de partenaires français

Amazon tient à faire de son opération Prime Day un rendez-vous incontournable pour les utilisateurs et offre cette année 10€ en bon d'achat aux utilisateurs qui dépenseront 10€ ou plus.

Amazon vient de donner le coup d'envoi de son opération promotionnelle visant à anticiper son Prime Day.

Rappelons que les 21 et 22 juin prochain, Amazon tiendra son Prime Day, un événement annuel qui met à l'honneur ses abonnés au programme Prime. Au menu : plus de 2 millions d'offres avec des réductions exceptionnelles, réservées uniquement aux abonnés Prime Amazon.

Pour que l'événement reste local, Amazon a mis en place une nouvelle stratégie cette année : depuis ce début de semaine et jusqu'au dimanche 20 juin, les membres Prime pourront recevoir un bon d'achat de 10€ s'ils dépensent pour 10€ ou plus dans l'achat de produits auprès de La boutique des entreprises françaises, les boutiques Amazon Handmade et Amazon Launchpad.

Le bon d'achat sera actif pour les Prime Days et Amazon affiche ainsi l'objectif d'encourager l'achat auprès des petites et moyennes entreprises locales installées sur Amazon en amont de ses soldes qui concerneront tous les produits.

C'est Amazon qui prend à sa charge les bons de 10€, et s'offre ainsi un peu de publicité en affichant un soutien aux partenaires locaux. La marque est souvent critiquée pour mettre en avant des revendeurs internationaux au détriment des revendeurs nationaux, Amazon fait ainsi un effort pour donner un peu de visibilité aux partenaires français avant de lancer ses promotions.

L'abonnement Amazon Prime est facturé 5,99 € par mois (ou 49 € par an) et profite d'un essai gratuit de 30 jours.