Amazon lance ses propres téléviseurs sous Fire TV Os

Le géant de la vente en ligne Amazon s'attaque ainsi à un nouveau secteur : après avoir développé sa gamme de produits Amazon basics en marge des tablettes, dongle HDMI et enceintes connectées, la marque lance aujourd'hui ses premiers téléviseurs.

Amazon s'est tournée vers Pioneer et Toshiba pour concevoir deux gammes de téléviseurs : d'un côté la Fire TV 4, de l'autre la gamme Omni. Il s'agit dans tous les cas de proposer des écrans à des prix contenus qui permettent à la marque de mettre en avant son propre écosystème pour couper l'herbe sous le pied de Google.

La gamme Fire TV 4 se compose actuellement de 3 écrans de tailles différentes : 43, 50 et 55 pouces. Tous sont compatibles 4K HDR en 60 Hz, intègrent trois ports HDMI 2.0, un port HDMI 2.1 eARC et gèrent le Dolby Digital Plus ainsi que l'assistant vocal Alexa, le prix de départ du catalogue est de 369,99$.

La gamme Omni se veut bien plus haut de gamme et fournie : on retrouve 5 tailles d'écran variant de 43 à 75 pouces. Les caractéristiques sont identiques à la gamme Fire TV 4 avec la possibilité toutefois de piloter intégralement le téléviseur via la voix grâce à une intégration bien plus poussée d'Alexa. Les prix varient de 409,99 à 1099,99$.

Aux commandes des écrans, on retrouve Fire TV Os, une version modifiée de Fire OS que l'on retrouve déjà sur les tablettes d'Amazon et les dongles HDMI et qui permet d'offrir des fonctionnalités connectées. Le marché applicatif d'Amazon est largement mis en avant ainsi que le service Amazon Prime Videos, mais les autres services de streaming ne sont pas oubliés.

Dans un premier temps, seul le marché nord-américain est concerné par ces écrans, mais Amazon devrait rapidement les rendre disponibles à l'international.