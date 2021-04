Amazon Music avec un mode voiture

Disponible pour Android et iOS, la dernière version de l'application Amazon Music introduit une fonctionnalité baptisée Car Mode. La bascule dans ce mode voiture peut se faire automatiquement lorsque le smartphone est connecté au Bluetooth du véhicule.

Il peut également être activé manuellement dans les paramètres… mais à faire le cas échéant avant d'entamer une conduite sur la route.

Comme attendu avec une telle fonctionnalité notamment déjà proposée par l'application Spotify dans le même domaine, le propos est de profiter d'une interface adaptée dans le but de faciliter l'accès à la musique et éviter les risques de distraction.

En mode voiture, l'application Amazon Music affiche par exemple le texte avec de gros caractères. Les commandes sont simplifiées et l'utilisateur profite de préréglages personnalisés pour des playlists, albums et autres. Et sans compter sur l'aide de l'assistante vocale Alexa.

À noter que l'activation du mode voiture a pour conséquence de bloquer par défaut la mise en veille automatique de l'écran du smartphone.