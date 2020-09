Amazon Music Unlimited : 4 mois à moins de 1 € !

En octobre 2020, c'est les Prime Days sur Amazon, et à cette occasion les membres d'Amazon Prime résidant en France métropolitaine pourront profiter d'une offre de 4 mois d'abonnement pour 0,99 € à Amazon Music Unlimited. Cette offre sera valable jusqu'au 14 octobre 2020 inclut.

Amazon Music Unlimited est un service de streaming musical, qui permet à ses membres de profiter de la musique en illimités et sans coupures par la publicité. Vous pourrez retrouver plus de 60 millions de morceaux de tous les genres musicaux et de toutes les époques. Les utilisateurs d'Amazon Music Unlimited peuvent également bénéficier d'Alexa pour jouer les titres, mais aussi d'un mode hors ligne qui permet d'écouter n'importe quelle chanson à tout moment, même sans réseau ni Wi-Fi.

Attention, l'offre des 4 mois pour 0,99 € est réservée aux membres Prime qui résident en France métropolitaine et qui n'ont encore jamais souscrit à Amazon Music Unlimited. Pour les personnes qui ne font pas partie d'Amazon Prime, vous pourrez tout de même bénéficier de 3 mois d'abonnement pour 0,99 €.

