Amazon ne paie plus ses employés pour dire du bien du groupe sur la toile

C'est un système qui avait été dénoncé il y a quelques années par le Financial Times : Amazon, avait mis en place un programme qui visait à rémunérer ses employés en échange de la publication de messages positifs sur l'entreprise dans les réseaux sociaux.

Il était question pour Amazon de lutter contre une vaste enquête révélant les conditions de travail de plus en plus décriée par les salariés dans l'entreprise. Les mouvements de contestation allant grandissant et l'image de la marque plongeant, Amazon avait monté ce programme. À l'issue des révélations, le Financial Times regrettait qu'Amazon n'alloue pas ce budget à l'amélioration des conditions de travail de ses partenaires.

Selon plusieurs sources du Financial Times, la pratique aurait été récemment abandonnée. Le programme "ambassadeur" aurait été annulé à la fin de l'année 2021 et Amazon aurait pris soin de faire disparaitre toute trace de son existence.

D'après plusieurs témoignages, il apparait que le programme n'apportait pas les résultats attendus : les messages publiés par les employés n'avaient pas la portée visée, mais la révélation du programme au public a totalement discrédité la marque et les témoignages, tout en irritant la direction du groupe.