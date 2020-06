Amazon prépare des chaînes TV en direct pour son service Prime Video

Amazon serait actuellement en train de préparer une offre de chaînes TV en direct à destination de son offre Prime Video.

Selon plusieurs offres d'emploi partagées sur le Web et un rapport récupéré par The Verge, Amazon chercherait ainsi à doper son offre Prime Video en proposant du contenu en direct pour inciter les utilisateurs à rester plus longtemps sur sa plateforme.

Amazon serait en train de nouer différents accords de licence et recrute donc pour mettre en place ces chaînes TV qui seront créées de toute pièce. Au moins une chaîne est prévue, même si plusieurs sont évoquées.

Côté retransmission en direct, Amazon n'est pas novice : la plateforme relayait déjà une partie des flux Twitch concernant le football américain, et la marque va retransmettre les matches de la Premier League de football à compter du 29 juin.

Reste à savoir si les chaînes en question seront disponibles gratuitement avec l'offre Prime ou s'il faudra souscrire à une option payante.