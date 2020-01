Amazon a plus de 150 millions d'abonnés Prime payants

À la suite du quatrième trimestre 2019 marqué par les fêtes de fin d'année, Amazon compte plus de 150 millions d'abonnés Prime payants dans le monde. Une progression de 50 millions en un peu moins de deux ans.

C'est une information qu'Amazon livre rarement. Dans le cadre de la publication des résultats du groupe pour le quatrième trimestre 2019, Jeff Bezos, le fondateur et patron d'Amazon, annonce que le nombre d'abonnés Prime payants dans le monde a dépassé les 150 millions.

Le seul autre chiffre officiel communiqué par Amazon remontait à avril 2018, lorsque la barre des 100 millions avait été franchie. " Plus de personnes ont rejoint Prime ce trimestre (ndlr : au quatrième trimestre 2019) que jamais auparavant. "

Il faudra néanmoins confirmer qu'il ne s'agit pas d'un effet saisonnier pour profiter des avantages de livraison Amazon Prime pendant la période faste des fêtes de fin d'année. Le programme Prime est en tout cas un élément d'importance - et coûteux en investissement - dans la stratégie d'Amazon pour ses ventes de produits et la fidélisation des clients.



Pour pousser le plus possible Prime, Amazon organise des événements promotionnels comme le Prime Day et n'hésite pas à lui adosser des services tel Amazon Prime Video par exemple. C'est indirectement une incitation à l'acte d'achat de produits vendus par Amazon en bénéficiant des conditions de livraison de Prime.

Pour le quatrième trimestre de son exercice 2019, Amazon a publié un chiffre d'affaires de 87,4 milliards de dollars, en progression de 21 % sur un an, et un bénéfice net de 3,3 milliards de dollars (+10 %). Des résultats supérieurs aux attentes des analystes.

La vente de produits et services représente 77,5 milliards de dollars (+19 % sur un an) pour un bénéfice opérationnel de moins de 1,3 milliard de dollars. AWS (Amazon Web Services) représente des ventes nettes trimestrielles de presque 10 milliards de dollars (+34 %) pour un bénéfice opérationnel de 2,6 milliards de dollars.