Prime Day 2022 : Amazon dévoile les dates de son gros événement

Dans le cadre de la publication de ses résultats financiers pour le premier trimestre, Amazon avait annoncé que son grand événement promotionnel Prime Day aura lieu cette année en juillet dans une vingtaine de pays. Les dates exactes sont désormais officialisées.

Pour les membres Amazon Prime, l'édition 2022 du Prime Day se déroulera les 12 et 13 juillet prochains. Parmi les pays concernés* par ces deux jours en juillet, la France y figure au même titre que la Belgique, le Canada et le Luxembourg. Ce sera par ailleurs une grande première pour la Pologne et la Suède.

Plus tard dans le courant de l'été, des promotions Prime Day seront organisées pour l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Inde et pour la première fois l'Égypte.

Avec les deux jours de l'événement, Amazon évoque sans entrer dans les détails d'importantes promotions sur des produits incontournables de grandes marques et cite notamment Philips, Samsung, Tefal, Bosch, iRobot, Puma et Levi's, en plus de produits essentiels du quotidien. Il est fait mention des prix les plus bas jamais pratiqués par Amazon sur certains produits.

Des promotions dès le début de l'été

Pour les membres Prime, des offres promotionnelles anticipées seront en outre disponibles dès le 21 juin. Une avant-première sur des produits disponibles sur " La Boutique des Entreprises Françaises. " À partir du 28 juin, ce sera la possibilité de réaliser des économies sur une sélection Amazon Fashion et à partir du 8 juillet sur les propres appareils d'Amazon.

Le groupe annonce ainsi jusqu'à -60 % sur des appareils comme l'enceinte connectée Echo Dot (3ème et 4ème génération), l'écran connecté Echo Show 5 (2ème génération), Fire TV Cube, les caméras de surveillance Blink et systèmes de sécurité domestique Ring.

* Allemagne, Autriche, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Espagne, États-Unis, France, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Singapour et Suède.