Les dernières offres de la journée avec les Amazon Prime Day

Le Prime Day finit ce soir a 23h59 et il est encore temps de se faire plaisir avec des offres incontournables. Par exemple, le PC Microsoft Surface Pro 8 qui bénéficie d'une belle réduction sur le site d'Amazon.

L'ordinateur intègre un écran PixelSense Flow tactile 13 pouces pour une définition 2880 x 1920 pixels avec une fréquence de rafraichissement de 120 Hz. Il est doté également du processeur Intel Core i5 avec 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. Windows 11 est pré-installé.

Le Microsoft Surface Pro 8 est pourvu d'un capteur de 10 MP et à l'avant de 5 MP. De plus, sa batterie vous offre jusqu'à 16 heures d'autonomie en utilisation normale. Le PC portable est doté de deux ports USB-C, d'un port HDMI et d'une prise jack. Pour finir, il est compatible avec les technologies WiFi et Bluetooth 5.0.

Sur Amazon, le PC portable Surface Pro 8 est au prix de départ de 850 € au lieu de 1329 € avec la livraison gratuite.



Voici d'autres bons plans à ne pas rater aujourd'hui :

Smartphone

PC portable

Acer AN515-44-R9LV à 699 € (15,6", R5, 8 Go RAM, 512 Go SSD, GTX 1650Ti)





Écran PC

Souris

Casque

Enceinte

Jeu

Maison



Sur notre site, d'autres bons plans sont disponibles comme le dernier jour pour profiter de cette sélection qui fait du bruit avec le casque Sennheiser HD 599 ou encore la Fnac qui contre-attaque, elle répond aux Amazon Prime Day avec une méga offre spéciale.