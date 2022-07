Prime Day c'est la fin : les 10 TOP offres à ne pas rater !

Le glas du Prime Day va bientôt sonner, il faut profiter des derniers super bons plans que vous propose la plateforme américaine. Toutes les promotions sont accessibles sur la page dédiée. Nous avons donc sélectionné 10 produits à prix cassé comme un smartphone, des écouteurs, une souris un casque ou encore deux PC portables.



Voici notre sélection des 10 offres incontournables sur Amazon :

Le HP OMEN 15-en1003sf est doté d'un écran de 15,6", du processeur Ryzen5, de 8 Go de RAM, de 512 Go d'espace de stockage en SSD et d'une carte graphique GeForce RTX3060. Parfait pour du gaming. Le HP OMEN 15-en1003sf est au prix de 779 € au lieu de 1199 €.

Le POCO F3 est équipé d'un écran de 6,67", du SoC Snapdragon 870, de 8 Go de RAM et de 256 Go d'espace de stockage. Profitez d'une triple caméra avec en principal un capteur de 48 MP. Sa batterie de 4520 mAh permet de profiter de votre smartphone plusieurs heures. Le POCO F3 est au prix de 230 € au lieu de 399 €.

Les écouteurs Xiaomi Redmi Buds 3 Lite profitent de la technologie de réduction de bruit. Elle affiche la certification IP54. Sa batterie offre une autonomie de 18h. Les Xiaomi Redmi Buds 3 sont au prix de 20 € au lieu de 30 €.

La souris Logitech G305 LIGHTSPEED est pourvue de 6 boutons programmables qui avec une pile permet jusqu'à 250 heures d'utilisation. Elle intègre un capteur optique HERO avec une sensibilité de 12 000 PPP. La Logitech G305 LIGHTSPEED est au prix de 30 € au lieu de 47 €.

Le casque Logitech G432 offre un son surround 7.1 via des transducteurs de 50 mm. Son micro de 6 mm peut passer facilement en mode sourdine. Elle est dotée de trois touches programmables. Le casque Logitech G432 est au prix de 25 € au lieu de 39 €.

Le Tineco Floor One S3 permet de laver votre sol tout en aspirant les déchets.Elle est dotée d'une batterie de 4000 mAh offrant 35 minutes d'autonomie. Son faible poids de 4.5 kg permet de l'emporter partout. Le Tineco Floor One S3 est au prix de 290 € au lieu de 409 €.

La carte graphique ASUS TUF NVIDIA GeForce RTX 3080 intègre 12 Go de mémoire dédiés en GDDR6X. Elle propose 3 DisplayPort et 2 ports HDMI. Elle est aussi accompagnée de 3 ventilateurs permettant un bon refroidissement de la carte. La carte graphique ASUS TUF NVIDIA GeForce RTX 3080 est au prix de 1381 € au lieu de 1594 €.

Le disque externe WD 12To Elements Desktop est doté d'un disque dur HDD de 12 To. Il est doté d'un port USB 3.0 et d'un port USB 2.0. Le disque est PLUG-AND-PLAY. Le disque externe WD 12To Elements Desktop est au prix de 170 € au lieu de 255 €.

La caméra de surveillance Netatmo permet de recevoir en temps réel des notifications en cas d'intrusion. Elle est dotée aussi d'une alarme de 105 dB. elle dispose également d'un éclairage intelligent intégré. La caméra de sécurité Netatmo est au prix de 226 € au lieu de 350 €.

Le HP Chromebook x360 est doté d'un écran de 12", du processeur Intel Celeron, de 4 Go de RAM et de 32 Go d'espace de stockage en SSD. Le PC tourne sous Chrome OS. Vous profiterez de 13 heures d'autonomie. Le HP Chromebook x360 est au prix de 199 € au lieu de 369 €.



