Amazon Prime Day 2020 : à vos promotions, prêts, partez !!! TOUTES les promotions par marque et thème

Amazon lance officiellement son opération Prime Day, qui se déroulera cette année sur 2 journées, les 13 et 14 octobre 2020, une excellente occasion de profiter de très fortes promotions sur des centaines d'articles.

Pour rappel, ces offres promotionnelles ne sont accessibles qu'aux clients Amazon disposant de l'abonnement Prime facturé 49€ par an ou 5,99€ par mois et qui permet d'accéder à de nombreux avantages toute l'année. Par contre, même si vous n'êtes pas abonné, sachez que vous pouvez tester le service gratuitement pendant 30 jours, et donc profiter gratuitement des promotions de ce Prime Day !



Signalons également que pour ce Prime Day, et également les fêtes de fin d’année 2020, les articles éligibles au retour, expédiés entre le 1er octobre et le 31 décembre, pourront être retournés exceptionnellement jusqu'au 31 janvier 2021.

Cet abonnement vous permettra l'accès à de nombreux services, comme par exemple profiter de la livraison gratuite en un jour ouvré sur des millions d'articles et même le soir même sur les zones éligibles, d'accéder aux ventes flash avec 30 minutes d'avance par rapport aux utilisateurs classiques, mais aussi de profiter gratuitement du service de streaming Prime Video, d'avantages sur Twitch ou encore à une partie du catalogue de Prime Music (2 millions de titres) ainsi qu'à la bibliothèque Kindle et enfin accéder à un stockage gratuit et illimité de vos photos. Tout ça pour 49 € par an, une très bonne affaire.

Maintenant que nous vous avons présenté le service, passons aux choses sérieuses avec notre première sélection des promotions les plus intéressantes pour ce début de Prime Day, sachant que vous pouvez consulter la liste complète ici.



Nous vous présentons dans un premier temps les pages d'accueil par produit ou par marque, idéal pour trouver le produit que vous recherchez. Nous vous présenterons plus tard les produits les plus intéressants de ce Prime Day.







Bons achats !