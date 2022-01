Amazon Prime Gaming : 5 jeux offerts en février

On s'était habitué à avoir 9 jeux gratuits, mais les fêtes sont malheureusement finies. Mais pour ce mois de février, on peut toujours tout de même bénéficier de 5 jeux offerts. Alors quelle surprise nous réserve Amazon Prime Gaming. Pour en profiter, il faut pour rappel être membre Amazon Prime qui vous donne aussi accès à des films, séries, musique et livraison gratuite sur Amazon.

Voici la liste des jeux à récupérer ce 1er février 2022 :

Stellaris

Le jeu se passe dans l'espace et vous permet de contrôler des races extra-terrestres afin d'étendre votre civilisation avec diplomatie ou avec vos armes.





Ashwalkers : A Survival Journey

Un bon petit jeu post-apocalyptique où la gestion de vos ressources et vos choix moraux vont vous faire évoluer pour profiter de 34 fins différentes.





As Far As The Eye

C'est un rogue-like qui mêle gestion et stratégie. Le but est de faire prospérer votre tribu afin de faire face aux éléments naturels et bien d'autres.





Golazo! Soccer League

Enfin un jeu de foot en mode arcade où les règles sont différentes : les hors-jeu ou les fautes n'existent pas !





Double Kick Heroes

Une envie de défoncer du zombie tout en étant rock and roll ? Ce jeu est fait pour vous. Préparez-vous à tuer tout ce qui bouge dans votre décapotable.