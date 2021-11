Amazon Prime Gaming : 9 jeux offerts en décembre

Comme tous les mois, Amazon propose à ses abonnés Prime de récupérer une sélection de jeux gratuits, et le mois de décembre s'annonce chargé.

Ce mois de décembre 2021 s'annonce particulièrement fourni du côté d'Amazon Prime Gaming avec pas moins de 9 jeux offerts pour les abonnés.

Rappelons que si vous disposez d'un abonnement à Amazon Prime, en plus de la livraison en 24h gratuite, d'un accès à Amazon Videos et autres services comme une bibliothèque Kindle, vous disposez également d'un accès Twitch Prime et Amazon Prime Gaming qui permettent d'accéder à des bonus en jeu chaque mois, ainsi qu'une sélection de titres gratuits.

Et ce mois de décembre s'annonce particulier, fêtes de fin d'année oblige... Amazon a donc décidé de faire les choses en grand avec 9 titres offerts.

À compter du 1er décembre, les abonnés pourront ainsi mettre la main sur :

Need for Speed Hot Pursuit

FrostPunk

Journey to the Savage Planet

Football Manager 2021

Morkredd

Spellcaster University

Youtubers Life

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

Tales of Monkey Island Complete Pack

En marge de tout ce beau monde, Amazon a également prévu divers partenariats avec les éditeurs et autres marques pour proposer des bonus divers et variés dans plusieurs titres.