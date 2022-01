Amazon Prime Gaming : 9 jeux offerts en janvier

Depuis le rachat de Twitch, Amazon propose aux joueurs d'accéder gratuitement chaque mois à une sélection de jeux vidéo, sans surcout.

Pour profiter de l'offre, rappelons qu'il faut être membre Amazon Prime qui permet également de bénéficier de la livraison gratuite en 24h sur une grande partie des articles, mais aussi de l'accès à Prime Video, à une collection d'eBooks.

Ce mois de janvier, ce sont 9 titres qui sont proposés aux joueurs, les titres sont à récupérer jusqu'au 1er février prochain.

On pourra ainsi mettre la main sur trois titres AAA avec d'un côté Star Wars Jedi : Fallen Order. Il suffit de récupérer le code et de le renseigner dans sa bibliothèque de jeux sur la plateforme Origin.

Autre titre d'envergure : Total War Warhammer, un jeu de stratégie exploitant l'univers très riche de Games Workshop dans une ambiance heroic fantasy.

Troisième titre premium proposé ce mois : World War Z : Aftermath, un FPS coopératif très inspiré de Left for Dead qui place le joueur face à des hordes de zombies.

En marge de ces trois monuments, on retrouvera également 6 autres titres plus anciens ou moins populaires comme Fahrenheit : Indigo Prophecy Remastered, WRC 7 FIA World Rally Championship, Abandon Ship, Paper Beast, In Other Waters ainsi que Two Point Hospital.

Et comme toujours, Prime Gaming propose également de récupérer une foule de bonus dans différents jeux sur sa page dédiée.