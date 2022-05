Amazon Prime Gaming : du jeu pour tous les goûts en juin

Amazon Prime Gaming aura du bon monde parmi les jeux gratuits proposés en juin mais aussi du contenu pour Pokemon Go grâce à un partenariat avec Niantic.

Comme tous les mois, le service Amazon Prime Gaming propose des jeux gratuits et le mois de juin s'annonce bien rempli avec la sélection proposée qui se veut éclectique.

Les morceaux de choix seront Far Cry 4 et son environnement ouvert dans le pays montagneux de Kyrat, en proie à la guerre civile et où le héros Ajay Ghale tentera de réaliser le dernier souhait de sa mère.

Pour oublier le fracas des armes, on pourra toujours prendre l'air sur les 100 circuits répartis dans 14 pays de WRC 8 FIA World Rally Championship qui mise sur la physique réaliste des pistes et de la météo pour faire de vous un fin pilote, avec un mode carrière repensé.

Mystère, point and click, et gestion communautaire

Côté point and click, Prime Gaming proposera en juin Escape from Monkey Island avec toujours les aventures à énigmes de Guybrush Threepwood pour une quatrième épopée.

Les autres titres du mois comptent Astrologaster pour jouer à soigner par l'astrologie, Across the Grooves, enquête sur le mystère du destin d'Alice en parcourant les villes européennes et Calico, le jeu de gestion communautaire de bar à chats.

Tous ces jeux seront disponibles en téléchargement gratuit durant le mois de juin pour les détenteurs d'un compte Amazon Prime.

A côté des jeux gratuits, le service propose comme chaque mois du contenu gratuit pour différents jeux. Ce mois-ci, c'est Pokemon Go qui est mis à l'honneur grâce à un récent partenariat signé avec Niantic.

Il est déjà possible de récupérer 30 Poké Balls, 5 Max Revives et morceau d'étoile dans ce premier lot, avec de nouveaux contenus à récupérer ensuite toutes les deux semaines pour les membres Prime.