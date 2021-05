Amazon Prime Gaming : les jeux et bonus offerts en juin

Comme chaque mois, Amazon Prime permet, via son service Prime Gaming de profiter de jeux gratuits et d'avantages dans certains titres, et le mois de juin sera chargé.

Amazon continue de mise sur le jeu vidéo : depuis le rachat de Twitch, le groupe a largement investi dans des studios de production de jeux et propose diverses opérations à ses abonnés.

Au milieu des jeux proposés en accès gratuit et illimité, on peut ainsi bénéficier de quelques bonus dans certains jeux : skins, argent virtuel, missions spéciales, réductions, bonus d'expérience, DLC...

À compter de demain, les joueurs pourront ainsi mettre la main sur plusieurs titres comme Batman The TellTale Series, Newfound Courage, Lost in Harmony, BFF or Die, Spitkiss et Mugsters.

Puis au fil du mois, les joueurs pourront mettre la main sur :