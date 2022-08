Amazon Prime Gaming : quels jeux à récupérer gratuitement en septembre ?

Le service Prime Gaming poursuit ses offres gratuites après les cadeaux durant l'événement Prime Day de juillet. De nouveau, du contenu gratuit sera proposé pour différents jeux, dont Skull and Bones, Rainbow Six Siege (packs d'opérateurs et boosters) ou Assassin's Creed Valhalla (bundle proposé le 13 septembre).

En parlant de Assassin's Creed, Prime Gaming poursuit son partenariat avec Ubisoft de belle manière en proposant en téléchargement gratuit en septembre le jeu Assassin's Creed Origins faisant remonter la conférie des Assassins jusqu'à l'Egypte ancienne.

Les amateurs de sports pourront s'essayer à la gestion d'un club de football avec Football Manager 2022 tandis que les passionnés d'heroic fantasy retourneront dans le monde de Tolkien avec Middle-Earth : Shadow of Mordor GOTY Edition.

Plus ancien mais toujours passionnant, The Dig, jeu point and click de LucasArts, demandera de lever bien des mystères dans l'espace. A moins de préférer le genre Tower Defense et tactique avec Defend the Rook.

Avec We, The Revolution, vous incarnerez un juge du tribunal du peuple ne pleine période révolutionnaire à Paris. A vous de refaire l'histoire en gardant la tête sur les épaules !

Castle on the Coast détendra l'atmosphère avec son style jeu de plate-forme et de collecte d'objets et Word of the Law : Death Mask Collector's Edition vous transformera en agent du FBISK pour enquêter sur des crimes et des tueurs en série.

Les jeux et contenus in-game seront téléchargeables gratuitement dès les premiers jours de septembre pour les membres Amazon Prime.